Нефть может возобновить рост после некоторой коррекции - ИК "Велес Капитал"

Котировки нефти находятся на весьма высоких уровнях и вполне готовы к возобновлению роста после некоторой коррекции, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяные фьючерсы утром в пятницу снижаются в пределах 0,5% после повышения более чем на 1%. Цены на нефть Brent расположены выше 62 долларов, а цены WTI удерживаются выше 56 долларов после повышения в район 58 долларов в четверг.

В пятницу повлиять на динамику рынка может еженедельный отчет Baker Hughes о динамике буровых установок в США.

"В целом котировки находятся на весьма высоких уровнях и выглядят готовыми к возобновлению роста после некоторой коррекции", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.