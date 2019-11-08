Положение "НОВАТЭКа" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 недостаточно прочное - "ВТБ Капитал"

Положение "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 недостаточно прочное, считает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Как говорится в его обзоре, "Татнефти" (MOEX: TATN), чтобы занять место "НОВАТЭКа", необходимо обогнать его по динамике котировок всего на 3% до даты отсечки, которая наступает 14 ноября.