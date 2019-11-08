В пятницу индекс Мосбиржи начнет торги со сдержанного понижения - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное, это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В пятницу утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0,1%. Японский Nikkei225 подрос на 0,05%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3000 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2990, 2980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3000 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на российский рынок акций также может оказать вечерняя публикация предварительного ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 мск).