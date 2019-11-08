В начале дня отечественный рынок попробует на прочность уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу нейтрален. В начале дня отечественный рынок попробует на прочность уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Усиление позиций продавцов также может быть обусловлено желанием зафиксировать прибыль на фоне бурного роста рынка в последнее время. На рынках продолжаются торговые качели, которые раскачивают США и КНР.