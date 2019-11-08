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08 ноября 2019 года 09:46
В начале дня отечественный рынок попробует на прочность уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу нейтрален. В начале дня отечественный рынок попробует на прочность уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Усиление позиций продавцов также может быть обусловлено желанием зафиксировать прибыль на фоне бурного роста рынка в последнее время. На рынках продолжаются торговые качели, которые раскачивают США и КНР.
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08 ноября 2019 года 11:02
Нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Фундаментальные факторы не позволяют новостному шуму по торговым переговорам между США и Китаем оказать существенную поддержку ценам на нефть, в результате чего нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре "Нордеа... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:55
Brent продолжает оставаться в «заложниках» у новостей по торговле: в четверг котировки пытались подняться к уровню в 63 долл./барр. на сообщениях о планах обоюдной поэтапной отмены таможенных пошлин, введенных США и КНР, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:23
Котировки нефти находятся на весьма высоких уровнях и вполне готовы к возобновлению роста после некоторой коррекции, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром в пятницу снижаются в пределах 0,5% после повышения более чем на 1%. Цены на нефть Brent расположены выше 62... читать дальше
.08 ноября 2019 года 10:14
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.08 ноября 2019 года 09:40
Американский фондовый рынок завершил в "плюсе" торги в четверг. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Нефть дешевеет в пятницу. читать дальше
.07 ноября 2019 года 15:05
В ближайшие дни пара евро/доллар пробьет отметку 1,10, а до конца года пара имеет все шансы показать ускоренное снижение к отметке 1,05, сообщается в комментарии ВТБ Капитал Форекс. На текущей неделе пара евро-доллар развернулась вниз и опускалась до отметки 1,1054 - новых минимумов за последние... читать дальше
.07 ноября 2019 года 11:14
Нефтяные котировки накануне снова оказались под значимым давлением после выхода отраслевой статистики по запасам сырья в США, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране на прошлой неделе снова выросли почти на 8 mb, что стало неожиданностью для... читать дальше
.07 ноября 2019 года 10:28
Нефть остается в зоне 60-64 долл./барр., хотя статистика и новостной фон складываются в сторону ее снижения, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Так, Минэнерго США, вопреки ожиданиям, показало рост в запасах сырой нефти на 7,9 млн барр.. Загрузка НПЗ упала до... читать дальше
.07 ноября 2019 года 09:45
Фондовый рынок РФ выглядит сильно перекупленным, и небольшая коррекция ему не повредит, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Возможно, мы ее увидим сегодня. Внешний фон с утра выглядит слабо негативным. После нейтрального закрытия американского рынка фьючерсы на... читать дальше
.07 ноября 2019 года 09:30
Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно на фоне опасений о торговле с Китаем. Рынки акций Азии в нерешительности из-за вероятных задержек в торговом соглашении США-КНР. Нефть слабо дешевеет после падения днем ранее, цена Brent - ниже $61,7 за баррель. читать дальше
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