Коррекция рынка акций будет временной и не глубокой - Алор Брокер

В пятницу возможно снижение рынка акций, но коррекция будет временной и не глубокой, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций в четверг в очередной раз не только обновил исторические максимумы, но и уверенно закрепился выше отметки 3000 пунктов. Причем рост шел плавно в течение дня. Это подтверждает силу восходящего тренда и наводит на мысль, что на российский рынок акций начался мощный приток средств, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Поводом для подъема стало сообщение из Китая, что Поднебесная и США договорились о взаимной отмене торговых пошлин на ряд товаров. Однако этот оптимистичный фактор действовал недолго. Уже после закрытия отечественного рынка акций начали снижаться американские индексы, а вслед за ними "поползли" вниз и российские фьючерсы.

В пятницу с утра американские фьючерсы продолжают дешеветь, упала и нефть.

"Это говорит о том, что откроемся мы в "минусе" примерно на 0,3-0,5%. Не исключено, что снижение сильно перегретого рынка будет продолжено и далее, в том числе из-за фактора пятницы, когда усилится желание зафиксировать прибыль перед выходными или как минимум сократить маржинальные "лонги". Однако открывать "шорты" очень рискованно, рынок находится в сильном восходящем тренде, и мы неоднократно видели, как начинавшееся снижение быстро сменялось ростом. Более правильной выглядела бы тактика постепенного наращивания среднесрочных "лонгов", - считает Алексей Антонов.