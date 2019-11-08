Логичным выглядит возвращение пары доллар/рубль в диапазон 64-65 - Алор Брокер

В ближайшее время все-таки более логичным выглядит возвращение пары доллар/рубль в диапазон 64-65, отмечает в комментарии Алор Брокер аналитик Алексей Антонов. На малоиндикативном пока рынке Форекс в пятницу с утра рубль демонстрирует продолжение начатого поздно вечером в четверг ослабления.