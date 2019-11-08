Индекс Мосбиржи может откатиться ниже 3000 пунктов - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в ходе торгов четверга продолжил развивать тенденцию к росту, прибавив 0,9% и превысив отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Рост индекса от уровней середины октября составляет уже 11,5%. Локальная перегретость рынка в условиях нейтральной динамики глобальных рынков и цен на нефть, с точки зрения главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, может способствовать откату индекса ниже 3000 пунктов.