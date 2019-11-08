Индекс MSCI Russia не изменился по итогам ноябрьского пересмотра, как и ожидалось

Состав индекса MSCI Russia после очередного полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 8 ноября по московскому времени, остался без изменений, как и ожидалось, сообщил "Интерфаксу" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Каких-либо исключений или добавлений бумаг в расчетную базу индекса не произошло.

Итоги полугодового ноябрьского пересмотра индекса MSCI Russia вступят в силу 26 ноября 2019 года после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.