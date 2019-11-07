По индексу Мосбиржи возможна серия рекордных максимумов - "Открытие Брокер"

Российский рынок "взял" отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, но может испытывать трудности с закреплением на новых рубежах. Тем не менее, как полагает ведущий аналитик Открытие Брокер" Андрей Кочетков, заявления главы ЦБ РФ о возможности дальнейшего снижения ставки могут обеспечить серию рекордных максимумов.