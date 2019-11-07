MSCI объявит итоги полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 ноября, изменений не ожидается

Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 8 ноября 2019 года по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера.

Все изменения, если они будут, вступят в силу 26 ноября 2019 года после закрытия торгов.

Каких-либо исключений или добавлений бумаг в состав индекса MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра не ожидается.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.