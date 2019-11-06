.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи в среду сделал еще один шаг к 3000 п. - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 ноября 2019 года 18:51
Индекс Мосбиржи в среду сделал еще один шаг к 3000 п. - Промсвязьбанк
В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке извне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 63 долларов за баррель. Также умеренным позитивом для наших бумаг стала динамика западных площадок, подчеркивает эксперт банка. И если в США после первых минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней вчерашнего закрытия, то в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%. На таком фоне к 18:15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,7%, поднявшись в район 2970 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Россетей, ММК и Мосэнерго, а также "префы" Транснефти, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка торговались "префы" Башнефти и бумаги МосБиржи, потерявшие 1,8% и 0,5% соответственно. "Фактически, можно говорить о том, что российский рынок продолжает движение в рамках восходящего тренда и сделал еще один шаг к психологическому уровню - 3000 пунктов по индексу МосБиржи, - заключает Богдан Зварич. - При этом движение в диапазон 3000 - 3050 пунктов, в отсутствии существенных позитивных новостей, может быть затруднено - на фоне некоторой перегретости рынка и возникновении у части игроков желания зафиксировать прибыль по длинным позициям. Эти же факторы могут способствовать началу коррекционного движения от уровня 3000 пунктов, выступающего психологическим уровнем сопротивления".
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
.
06 ноября 2019 года 18:20
Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer
Во вторник утром Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на 1 год для поддержки экономики, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая привели к дальнейшему... читать дальше
.06 ноября 2019 года 16:50
Рост доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран - Saxo Bank
Рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Риск-аппетит" демонстрирует максимальный оптимизм (особенно по развивающимся странам), в том числе благодаря надеждам на торговое соглашение между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:50
Нервозность на рынках природного газа растет с наступлением зимнего отопительного сезона, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. В последние дни котировки сырья в Северной Америке выросли... читать дальше
.06 ноября 2019 года 13:51
Доходность государственных облигаций во всем мире имеет тенденцию к росту на фоне ослабления прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Эксперт по-прежнему отмечает... читать дальше
.06 ноября 2019 года 12:50
В текущих условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
В условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз после заметного роста днём ранее. Накануне... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:53
Все индикаторы указывают на то, что цены на нефть будут стабильны в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре Альфа-банка. В октябре цена на нефть Brent колебалась в диапазоне от $58 до $62/барр., завершив месяц на отметке $60,25/барр. Это означает, что с начала месяца она выросла на 1,7% и... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:48
Дополнительным аргументом "быков" по нефти, помимо роста фондовых индексов после решения ФРС по снижению ключевой ставки, остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение до 691 против 696 неделей ранее,... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:20
В случае сохранения позитивного сентимента цены на Brent могут достигнуть зоны $65-65,5 за баррель на горизонте ближайших недель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Во вторник котировки ключевых нефтяных "бенчмарков" продолжили укрепление на фоне оптимистичных ожиданий от переговоров между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:07
Индексы Dow и Nasdaq закрылись на новых максимумах на оптимизме в отношении торговой сделки. Фондовые индексы Азии меняются незначительно и без единой динамики. Нефть снижается с 6-недельного максимума, Brent - ниже $62,7 за баррель. читать дальше
.06 ноября 2019 года 09:48
Никаких отраслевых причин для роста нефти нет, стоит "подбирать" ее при уходе котировок ближе к 60 долларам за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть во вторник впервые за последний месяц дошла до отметки 63 доллара за баррель, откуда наметился разворот. Никаких отраслевых причин... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.