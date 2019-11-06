Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer

Во вторник утром Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на 1 год для поддержки экономики, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая привели к дальнейшему укреплению юаня. Эксперт сохраняет ожидания по паре USD/CNY на уровне 7,20 на горизонте 3-х месяцев с нейтральным прогнозом и на уровне 7,30 на горизонте 12-ти месяцев с "медвежьим" прогнозом.

"Снижение годовой ставки MLF подтверждает наши ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики для предотвращения торможения экономики и, в частности, дальнейшего снижения ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), - отмечает Софи Альтерматт. - Годовая ставка MLF является исходной ставкой для LPR: снижение первой должно отразиться на последней и в конечном итоге привести к снижению стоимости кредитования для бизнеса. В дальнейшем мы ожидаем еще одно снижение нормы обязательных резервов, которое теперь может быть отложено на начало 2020 года. Тем не менее, вероятность еще одного значимого сокращения снижается.

Во вторник курс юаня вновь вырос на фоне позитивного новостного потока о торговых переговорах между США и Китаем, а также временного падения пары USD/CNY ниже 7. Средства массовой информации сообщили, что Вашингтон может отменить некоторые из существующих тарифов на китайские товары в рамках частичной сделки между двумя странами. Согласно источникам, официальные лица США также рассматривают возможность приостановки введения 15%-ной пошлины на оставшиеся китайские товары, которое запланировано на 15 декабря. Однако пока неизвестно, при каких условиях это может произойти и примет ли эти условия Пекин. В настоящее время экономист Julius Baer исходит из того, что запланированные тарифы будут введены, если не последует официального объявления о чем-то другом.

"Несмотря на укрепление юаня, которое было в значительной степени вызвано ослаблением торговой напряженности, мы по-прежнему ожидаем, что китайская валюта будет следовать тренду управляемой девальвации. Хрупкий импульс роста китайской экономики, все еще повышенная внешняя неопределенность из-за торгового спора с США, замедление глобального роста, а также связанные с этим меры по смягчению денежно-кредитной политики для поддержки динамики ВВП являются ключевыми факторами продолжающегося падения курса юаня", - заключает эксперт Julius Baer.