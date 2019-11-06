Взятие уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи произойдет со дня на день - ИК "ФИНАМ"

Индекс Мосбиржи подрастает на 0,65%, валютный индекс РТС растет на 0,5%. На российском рынке присутствуют "бычьи" настроения, и индексы не спешат корректироваться. Можно констатировать, указывает в своем комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, что взятие уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи произойдет со дня на день. Достаточно неплохой потенциал роста сохраняется у акций Сбербанка и "Роснефти", так что у российского рынка есть за счет каких активов обновить исторические максимумы

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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, Сбербанк России