Рост доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран - Saxo Bank

Рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Риск-аппетит" демонстрирует максимальный оптимизм (особенно по развивающимся странам), в том числе благодаря надеждам на торговое соглашение между США и Китаем. Но рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран. Возможно, торговое соглашение первой фазы в ценах уже учтено, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Вторник на валютном рынке принес интересные события: USD весь день шел вверх, несмотря на то, что Китай вывел свою валюту на новый максимум относительно него, так что пара USD/CNY даже прошла отметку 7,00. По большей части рост доллара произошел еще до того, как вышел превысивший ожидания непроизводственный индекс ISM. Доходность американских облигаций тоже повышается и, возможно, в значительной степени определяет рост доллара. Так, доходность 10-летних бумаг достигла нового локального максимума в считанных базисных пунктах от сентябрьского максимума, установленного после минимума за цикл. Рано или поздно этот рост доллара и доходностей положит конец укреплению мировых рынков активов и валют развивающихся стран, но когда именно? Только после явно разворотного уровня 2,00%?

Опубликованный вчера индекс делового оптимизма (ISM) в непроизводственной сфере по США за октябрь оказался на уровне 54,7 – лучше ожидаемых 53,5 и значительно выше сентябрьских 52,6. Говорить о проблеске надежды для американской экономики пока рано, так как этот индекс от месяца к месяцу сильно колеблется, при том что общая траектория устойчиво нисходящая, отмечает Джон Харди. Нужен хотя бы еще один месяц, чтобы лишний раз проверить состояние потребительского сектора.

"Пара EUR/USD во вторник резко откатилась вниз, в том числе из-за роста доходности американских облигаций и надежд, что экономика США избежит рецессии. Это проблема для "быков", которые еще пару дней назад видели перед собой уровень разворота к росту в среднесрочной перспективе, а теперь – локальный уровень разворота вниз. Масштаб последнего ралли дает восходящему движению запас прочности, но если пара закроется ниже 1,1000 – отметки не только психологически важной, но и близкой к 61,8-процентной коррекции ралли – то надежды "быков" начнут таять", - заключает специалист Saxo Bank.