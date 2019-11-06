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06 ноября 2019 года 16:14
Все необходимые параметры для усиления позиций рубля сохраняются - "Открытие Брокер"
Не стоит расценивать текущую ситуацию в качестве начала длительного периода ослабления рубля, все необходимые параметры для усиления его позиций сохраняются, и лишь информационный фон пока не позволяет этого сделать, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль провёл первую половину среды в сомнениях. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4000 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,69%, недельная снизилась до 6,69%, а месячная осталась на уровне 6,75%. Определённые сомнения на рынке появились на фоне размещения ОФЗ. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением в марте 2039 года в объёме, доступном для размещения. Однако общий спрос оказался довольно скромным на уровне 23,612 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 17,711 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,67%. Для столь длинных бумаг доходность не кажется слишком высокой, но вот объём спроса на аукционе явно оказался ниже ожиданий, что привело к росту давления на отечественную валюту, указывает ведущий аналитик "открытие Брокер" Андрей Кочетков. Негативный фон также создаёт отсутствие очередных позитивных новостей о переговорах США и КНР, которые неожиданно сменились на тревожные слухи о достаточно жёстких требованиях Китая по принятым тарифам. "Впрочем, не стоит расценивать текущую ситуацию в качестве начала длительного периода ослабления рубля. Все необходимые параметры для усиления его позиций сохраняются, и лишь информационный фон пока не позволяет этого сделать. Объёмы закупок валюты не будут оказывать существенного влияния на рынок, хотя в ноябре их объёмы увеличатся. Минфин объявил о том, что в период с 8 ноября по 5 декабря направит на закупку валюты в рамках бюджетного правила 228,2 млрд рублей, около 11,4 млрд рублей ежедневно. В предыдущий период на эти цели было выделено 212,7 млрд рублей", - отмечает Андрей Кочетков.
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