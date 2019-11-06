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06 ноября 2019 года 15:26
Интерес инвесторов к российским активам растет, привлекает макроэкономическая стабильность - "БКС Глобал Маркетс"
Институциональные инвесторы проявляют растущий интерес к российским акциям и облигациям в условиях стабильной макроэкономической ситуации в стране, сообщается в обзоре главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова по итогам встреч с инвесторами из США, Канады, Венгрии, Франции, Германии, Великобритании и Швейцарии. Как отмечается в материалах инвестбанка, глобальный оптимизм на фоне переговоров США и Китая поддержал аппетит к рисковым активам и повысил привлекательность "инвестиционного кейса" России. При этом для опрошенных инвесторов большее значение имеют ограниченные риски снижения макроэкономических показателей России, нежели скромные перспективы роста экономики. "Действительно, очень немногие клиенты были обеспокоены слабым макроэкономическим прогнозом для России - в ближайшие один-два года рост ВВП вряд ли превысит 2,5%, что выглядит довольно слабо для страны, входящей в категорию развивающихся экономик", - пишет Тихомиров. Эксперт обращает внимание на "кардинальные изменения в восприятии инвесторов ключевых причин для инвестирования в Россию". "Почти 36% опрошенных назвали главной причиной своего решения вкладывать деньги в российские акции и облигации стабильность макроэкономических показателей (значительный рост по сравнению с декабрем 2018 года, когда так считали менее 24% инвесторов). В то же время доля тех, кого привлекли низкие ценовые уровни и дивиденды, за прошедший год заметно уменьшилась", - отмечает экономист. Между тем геополитический риск остается для инвесторов главным вкупе с опасениями рецессии и падения цен на нефть. "Риск новой эскалации в отношениях России и Запада по-прежнему считается многими инвесторами наиболее серьезной причиной для беспокойства. Однако за последний год важность этого фактора значительно снизилась. (...) Два других весомых фактора риска не изменились: цены на нефть и глобальная рецессия", - говорится в отчете.
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