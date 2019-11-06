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06 ноября 2019 года 14:31

Газпромбанк позитивно оценил сильную динамику финансовых показателей Полюса

Полюс опубликовал отчетность по МСФО за 3К19, и показатели в целом совпали с ожиданиями аналитиков Газпромбанка и консенсусом Интерфакса, сообщается в обзоре инвестбанка.

EBITDA выросла на 17% кв/кв и на 31% г/г до 705 млн долл., незначительно превысив наш прогноз и консенсус (на 1,1% и 2,2% соответственно). Свободный денежный поток увеличился на 36% на фоне сильной динамики операционных показателей. Коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился с 1,7x в конце 2К19 до 1,5x.

Руководство компании подтвердило свой прогноз по добыче золота на 2019 г. (2,8 млн унц.), но при этом скорректировало прогноз общих денежных затрат (TCC) и капвложений. Сейчас Полюс прогнозирует TCC в диапазоне 375–425 долл./унц. в сравнении с ожидавшимися ранее «менее 425 долл./унц.». План по капзатратам на 2019 г. был понижен с 725 млн долл. до 650–700 млн долл., что, по мнению экспертов банка, связано с переносом капзатрат по ряду инфраструктурных проектов с 2019 г. на 2020 г. "Мы позитивно оцениваем сильную динамику финансовых показателей компании, а также пересмотр прогнозов по капвложениям и TCC", - заключают аналитики Газпромбанка.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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