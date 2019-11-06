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06 ноября 2019 года 14:50
Рынок природного газа реагирует на похолодание в США - Julius Baer
Нервозность на рынках природного газа растет с наступлением зимнего отопительного сезона, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. В последние дни котировки сырья в Северной Америке выросли примерно на 25% на фоне распространения низких температур во все большей части Соединенных Штатов. Несмотря на замедление промпроизводства и слабый прогноз спроса на сырьевые товары, начиная с нефти и заканчивая металлами, товарные индексы, например, от Bloomberg, недавно переместились в верхнюю часть торгового диапазона, который наблюдался в течение последнего года. Виновниками этого, по мнению эксперта Julius Baer, являются золото и природный газ, причем драгметалл дорожает из-за опасений по поводу глобального роста, а динамика цен на "голубое топливо" фактически оказывается оторванной от экономики в целом. "Зимний отопительный сезон начался с падения температур в большей части Соединенных Штатов ниже нуля, - отмечает Норберт Рюкер. - Прогноз погоды на ближайшую перспективу указывает на сохранение холодов еще как минимум две недели. Благодаря высокому уровню добычи сырья в текущем году, хранилища заполнены достаточно хорошо, чтобы выдержать всплески спроса. Риски на стороне предложения остаются низкими. Однако, если прогнозы довольно мягкой зимы уступят место прогнозам более сильных холодов, то итоги недавнего ралли могут сохраниться дольше, чем изначально ожидалось". Повышение цен в США оказывает поддержку котировкам в Европе за счет роста затрат на импорт сжиженного природного газа. "Мы придерживаемся нейтрального взгляда на цены на природный газ на американском рынке. При этом мы внимательно следим за прогнозами погоды, не в последнюю очередь, чтобы подготовиться к предстоящему лыжному сезону", - заключает эксперт Julius Baer.
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06 ноября 2019 года 18:20
Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer
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.06 ноября 2019 года 16:50
Рост доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран - Saxo Bank
Рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Риск-аппетит" демонстрирует максимальный оптимизм (особенно по развивающимся странам), в том числе благодаря надеждам на торговое соглашение между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 13:51
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.06 ноября 2019 года 12:50
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.06 ноября 2019 года 10:53
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.06 ноября 2019 года 10:48
Дополнительным аргументом "быков" по нефти, помимо роста фондовых индексов после решения ФРС по снижению ключевой ставки, остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение до 691 против 696 неделей ранее,... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:20
В случае сохранения позитивного сентимента цены на Brent могут достигнуть зоны $65-65,5 за баррель на горизонте ближайших недель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Во вторник котировки ключевых нефтяных "бенчмарков" продолжили укрепление на фоне оптимистичных ожиданий от переговоров между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:07
Индексы Dow и Nasdaq закрылись на новых максимумах на оптимизме в отношении торговой сделки. Фондовые индексы Азии меняются незначительно и без единой динамики. Нефть снижается с 6-недельного максимума, Brent - ниже $62,7 за баррель. читать дальше
.06 ноября 2019 года 09:48
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.05 ноября 2019 года 18:45
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - NIKE, Inc.: покупка от текущих уровней: $89,86; целевой уровень: $96; стоп-лосс: $87,2; ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
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