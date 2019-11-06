Рынок ОФЗ исчерпал весь среднесрочный потенциал для снижения доходностей - Райффайзенбанк

Благодаря произошедшему ралли (-190 б.п. с февраля, -65 б.п. за последний месяц) рынок ОФЗ исчерпал весь среднесрочный потенциал для снижения доходностей, ОФЗ являются локально перекупленными, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитик инвестбанка Денис Порывай считает лучшей альтернативой им продажу среднесрочных CCS.

"Тем не менее, Минфин может найти какой-то интерес к длинным бумагам, учитывая прежде всего низкую волатильность на валютном рынке (как мы уже отмечали, в ноябре интервенции ЦБ РФ все еще будут нейтральны для изменения курса рубля), - полагает аналитик Райффайзенбанка.