.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок государственных облигаций во всем мире демонстрирует рост доходностей - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 ноября 2019 года 13:51
Рынок государственных облигаций во всем мире демонстрирует рост доходностей - Julius Baer
Доходность государственных облигаций во всем мире имеет тенденцию к росту на фоне ослабления прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Эксперт по-прежнему отмечает привлекательность умеренного кредитного риска и утверждает, что инвесторы все еще не получают адекватной компенсации за риск сохранения в портфелях долгосрочных государственных бумаг. Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Японии закрылась на уровне около -0,1%, официальном целевом уровне Банка Японии и самом высоком уровне с прошедшего мая. В августе показатель опускался до -0,3%, когда рынок ожидал усиления монетарного стимулирования экономики со стороны центрального банка и снижения целевого показателя доходности. "Мы наблюдаем аналогичное движение на других ключевых рынках: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,85%, а аналогичных бумаг Германии - до -0,3%, - комментирует Маркус Алленшпах. - На это есть две причины. Во-первых, центральные банки настаивают на усилении фискального стимулирования экономики для перенастройки денежно-кредитной политики, которую президент Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала "перегруженной". Во-вторых, отмечаются предварительные признаки достижения глобальным деловым циклом дна. Поступающие данные о деловых настроениях, заказах и занятости в основном оказываются лучше ожиданий. Это позитивно сказывается на прогнозах по кредитным рейтингам. Мы по-прежнему предпочитаем профиль активов с акцентом на облигации с рейтингом BBB / BB".
.
06 ноября 2019 года 18:20
Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer
Во вторник утром Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на 1 год для поддержки экономики, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая привели к дальнейшему... читать дальше
.06 ноября 2019 года 16:50
Рост доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран - Saxo Bank
Рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Риск-аппетит" демонстрирует максимальный оптимизм (особенно по развивающимся странам), в том числе благодаря надеждам на торговое соглашение между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:50
Нервозность на рынках природного газа растет с наступлением зимнего отопительного сезона, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. В последние дни котировки сырья в Северной Америке выросли... читать дальше
.06 ноября 2019 года 12:50
В текущих условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
В условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз после заметного роста днём ранее. Накануне... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:53
Все индикаторы указывают на то, что цены на нефть будут стабильны в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре Альфа-банка. В октябре цена на нефть Brent колебалась в диапазоне от $58 до $62/барр., завершив месяц на отметке $60,25/барр. Это означает, что с начала месяца она выросла на 1,7% и... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:48
Дополнительным аргументом "быков" по нефти, помимо роста фондовых индексов после решения ФРС по снижению ключевой ставки, остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение до 691 против 696 неделей ранее,... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:20
В случае сохранения позитивного сентимента цены на Brent могут достигнуть зоны $65-65,5 за баррель на горизонте ближайших недель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Во вторник котировки ключевых нефтяных "бенчмарков" продолжили укрепление на фоне оптимистичных ожиданий от переговоров между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:07
Индексы Dow и Nasdaq закрылись на новых максимумах на оптимизме в отношении торговой сделки. Фондовые индексы Азии меняются незначительно и без единой динамики. Нефть снижается с 6-недельного максимума, Brent - ниже $62,7 за баррель. читать дальше
.06 ноября 2019 года 09:48
Никаких отраслевых причин для роста нефти нет, стоит "подбирать" ее при уходе котировок ближе к 60 долларам за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть во вторник впервые за последний месяц дошла до отметки 63 доллара за баррель, откуда наметился разворот. Никаких отраслевых причин... читать дальше
.05 ноября 2019 года 18:45
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - NIKE, Inc.: покупка от текущих уровней: $89,86; целевой уровень: $96; стоп-лосс: $87,2; ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.