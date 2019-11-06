Благоприятные условия на денежном рынке сохранятся, как минимум, до второй половины ноября - ИК "Велес Капитал"

Благоприятные условия на денежном рынке сохранятся, как минимум, до момента проведения основных налоговых платежей во второй половине ноября, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

С начала ноября ставки МБК демонстрируют снижение. Так, значение MosPrime o/n снизилось на 10 бп, хотя ставка остается по-прежнему заметно выше ключевой ставки ЦБ, так и не отыграв полностью смягчение процентной политики в конце октября на 50 бп. Ставка Ruonia снизилась более существенно, потеряв с 25 октября 40 бп. 1 ноября значение Ruonia опустилось ниже ключевой ставки ЦБ, где последний раз Ruonia пребывала до проведения пиковых налоговых платежей октября.

Снижению ставок, по мнению эксперта, способствовал приток ликвидности по бюджетному каналу. Так, с начала ноября нетто-приток бюджетных средств на счета банков составил чуть менее 500 млрд руб. В результате к окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ остатки банков на корсчетах у регулятора превысили отметку в 3 трлн руб. и были совсем близки к годовому максимуму. Банк России был вынужден увеличить лимит на недельном депозитном аукционе и провести дополнительный однодневный аукцион "тонкой настройки". В итоге банки увеличили объем размещения на недельных депозитах (по сравнению с прошлой неделей) более чем на 900 млрд руб. и еще свыше 1 трлн руб. разместили на 1 день.

"Таким образом, к утру сегодняшнего дня свободные остатки банков на корсчетах опустились до минимума с конца мая, однако соответствующим образом вырос показатель профицита ликвидности (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в ЦБ, и задолженностью банков по инструментам рефинансирования ЦБ). В целом мы ожидаем сохранения благоприятных условий на денежном рынке, как минимум, до момента проведения основных налоговых платежей во второй половине ноября", - резюмирует Юрий Кравченко.