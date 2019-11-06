.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль остается на комфортных уровнях при умеренно позитивном внешнем фоне - "Нордеа Банк"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 ноября 2019 года 12:23
Рубль остается на комфортных уровнях при умеренно позитивном внешнем фоне - "Нордеа Банк"
Российская валюта уверенно начинала текущую неделю, но в ходе торгов вторника теряла до 50 копеек в паре с долларом, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Поводом послужила сильная статистика из США, которая привела к ослаблению широкого спектра валют развивающихся стран в паре с долларом. В среду Минфин объявит объем покупок валюты в ноябре. "Мы ожидаем покупок на сумму 180 млрд. руб., что несколько меньше октябрьских объемов (212 млрд руб.), - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Новость, скорее всего, будет иметь нейтральный характер для российского валютного рынка. Сегодня Минфин также проведет размещения ОФЗ с погашением в 2039 году (аукцион объявлен без лимита предложения). Вряд ли поддержка данного фактора для рубля будет существенной. В целом умеренно позитивный внешний фон текущей недели, вероятно, позволит рублю сохраняться на комфортных отметках ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро".
.
06 ноября 2019 года 18:20
Позитивный новостной фон и смягчение политики центробанка Китая приводят к росту курса юаня - Julius Baer
Во вторник утром Народный банк Китая (ЦБ страны) впервые с 2016 года снизил ставку среднесрочного кредитования (MLF) на 1 год для поддержки экономики, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая привели к дальнейшему... читать дальше
.06 ноября 2019 года 16:50
Рост доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран - Saxo Bank
Рост американского доллара и доходностей требует осторожности от тех, кто торгует валютами развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Риск-аппетит" демонстрирует максимальный оптимизм (особенно по развивающимся странам), в том числе благодаря надеждам на торговое соглашение между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 14:50
Нервозность на рынках природного газа растет с наступлением зимнего отопительного сезона, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. В последние дни котировки сырья в Северной Америке выросли... читать дальше
.06 ноября 2019 года 13:51
Доходность государственных облигаций во всем мире имеет тенденцию к росту на фоне ослабления прогнозов по дальнейшему снижению процентных ставок, сообщается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. Эксперт по-прежнему отмечает... читать дальше
.06 ноября 2019 года 12:50
В текущих условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
В условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки в утренние часы корректируются вниз после заметного роста днём ранее. Накануне... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:53
Все индикаторы указывают на то, что цены на нефть будут стабильны в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре Альфа-банка. В октябре цена на нефть Brent колебалась в диапазоне от $58 до $62/барр., завершив месяц на отметке $60,25/барр. Это означает, что с начала месяца она выросла на 1,7% и... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:48
Дополнительным аргументом "быков" по нефти, помимо роста фондовых индексов после решения ФРС по снижению ключевой ставки, остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение до 691 против 696 неделей ранее,... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:20
В случае сохранения позитивного сентимента цены на Brent могут достигнуть зоны $65-65,5 за баррель на горизонте ближайших недель, говорится в комментарии "БКС Брокер". Во вторник котировки ключевых нефтяных "бенчмарков" продолжили укрепление на фоне оптимистичных ожиданий от переговоров между... читать дальше
.06 ноября 2019 года 10:07
Индексы Dow и Nasdaq закрылись на новых максимумах на оптимизме в отношении торговой сделки. Фондовые индексы Азии меняются незначительно и без единой динамики. Нефть снижается с 6-недельного максимума, Brent - ниже $62,7 за баррель. читать дальше
.06 ноября 2019 года 09:48
Никаких отраслевых причин для роста нефти нет, стоит "подбирать" ее при уходе котировок ближе к 60 долларам за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер. Нефть во вторник впервые за последний месяц дошла до отметки 63 доллара за баррель, откуда наметился разворот. Никаких отраслевых причин... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.