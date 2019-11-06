Citi поднял оценку ADR Норникеля на 17%, сохранив рекомендацию "держать"

Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $25,6 до $30 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Ефрема Рави и Нитиша Агарвала.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

Как говорится в отчете, сырьевые аналитики Citi подняли свой прогноз цен на палладий в 2019 и 2020 годах на 9% и 38% соответственно. "В результате мы повышаем свои ожидания по EBITDA "Норникеля" на 7% в 2019 году и на 14% в 2020 году", - пишут эксперты.

Кроме того, по мнению команды сырьевых аналитиков инвестбанка, стоимость палладия может вырасти до $2000 за унцию в четвертом квартале 2019 года в свете ожидаемого улучшения глобальной макроэкономической ситуации. Тем не менее, на долгосрочную перспективу они сохраняют негативный взгляд на этот металл: по их подсчетам, цена на палладий в 2020 году составит $1775 за унцию против спотовой цены в $1800 за унцию, в 2021 году - $1300 за унцию.

Эксперты Citi сохраняют рекомендацию "держать" для ADR "Норильского никеля", что отражает потенциал высокой волатильности цен на основные для компании металлы - никель и палладий в предстоящем году, увеличивая риски для прогнозирования.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $27,42 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,5 за штуку.