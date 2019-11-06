На текущей неделе в лидерах роста будут компании горно-металлургического сектора - Альфа-банк

На этой неделе на российском рынке акций можно ожидать ралли по всем секторам; в лидерах роста будут компании горно-металлургического сектора, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что рост российского рынка акций на этой неделе продолжится, - прогнозируют аналитики инвестбанка. - К внешним факторам, способствующим росту, можно отнести и недавнее смягчение монетарной политики центробанками ведущих стран, и более сильные в сравнении с ожиданиями отчетности за 3К19 компаний. Однако не следует исключать и сугубо российских факторов. Индекс РТС торгуется на шестилетних максимумах, ослабла угроза новых санкций, тогда как Конгресс США занят внутри политическими проблемами". Поскольку цены на нефть опять превысили $60/барр., а также оказывающий поддержку сезонный фактор, в лидерах роста на этой неделеЮ по мнению экспертов Альф-банка, будут акции нефтегазового сектора. Появление признаков прагматизма в отношении закона об иностранном участии в капитале российских Интернет-компаний продолжат ослаблять давление на бумаги YNDX и MAIL.

"Торговый оптимизм позитивно отразится на динамике горно-металлургических акций, особенно на производителях стали. Краткосрочное давление могут испытывать бумаги ALRS и MNOD. АЛРОСА – на новостях о снижении цен на алмазы компанией DeBeers, тогда как в бумагах Норникеля инвесторы могут фиксировать прибыль после их сильной динамики на прошлой неделе и решения Индонезии отложить ввод ограничений на экспорт железной руды до января 2020 г.", - заключают эксперты инвестбанка.