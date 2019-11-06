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06 ноября 2019 года 10:53
Цены на нефть будут стабильны в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
Все индикаторы указывают на то, что цены на нефть будут стабильны в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре Альфа-банка. В октябре цена на нефть Brent колебалась в диапазоне от $58 до $62/барр., завершив месяц на отметке $60,25/барр. Это означает, что с начала месяца она выросла на 1,7% и на 12% с начала года. У трейдеров появились опасения в отношении баланса нефтяного рынка, хотя цена на нефть в зимние месяцы должна быть относительно стабильной на фоне сезонного спроса, отмечают в Альфа-банке. Опасениям по поводу спроса все еще противостоит рост добычи со стороны нефтяного сектора США. Среднесуточная добыча в США, по данным IEA, составила 17,43 млн барр. в сутки, что выше 17,1 млн барр. в сутки в 2К19 (15,54 млн барр. в сутки на протяжении прошлого года). По ожиданиям IEA, тренд роста в США продолжится; по прогнозам ведомства, добыча достигнет 18,4 млн барр. в сутки в 2К20. Тем не менее, решающее действие может оказать ОПЕК (на что готова Саудовская Аравия). В сентябре Саудовская Аравия произвела 9,1 млн барр. в сутки, а ОПЕК в целом – 28,83 барр. в сутки. Если Саудовская Аравия решит сохранить цены на устойчивом уровне около $60 за барр. на протяжении 2020 г., ей может потребоваться сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки. Следующее заседание ОПЕК пройдет в Вене 5 декабря, а заседание с Россией и другими странами, не входящими в ОПЕК, состоится на следующий день. "Если трейдеры увидят отсутствие скоординированных действий на этих встречах, можно ожидать, что цена на нефть Brent будет находится в районе $55/барр. к концу года. Если же будет принято четкое решение сократить добычу в случае необходимости поддержать цены, тогда Brent может завершить год в районе $65/барр." - указывают аналитики Альфа-банка.
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