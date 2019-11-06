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06 ноября 2019 года 10:48
У "медведей" рынка нефти есть свои серьезные аргументы - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Дополнительным аргументом "быков" по нефти, помимо роста фондовых индексов после решения ФРС по снижению ключевой ставки, остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение до 691 против 696 неделей ранее, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Правда, эксперт также отметил, что добыча нефти в США пока не реагирует на такое снижение и остается на рекордных уровнях в 12,6 миллионов баррелей в день, а запасы находятся в тренде сезонного роста. Так что и у "медведей" рынка нефти есть свои серьезные аргументы. "И всё же ожидание подписания торговых соглашений и сообщения об активных обсуждениях среди стран ОПЕК+ возможного нового раунда сокращения добычи подбадривают покупателей нефти, - комментарует Николай Подлевских. - Тем более что главный застрельщик действующего соглашения об ограничениях добычи сегодня в нем крайне заинтересован: Саудовская Аравия выходит на финишную прямую в вопросе первичного размещения акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Власти Саудовской Аравии решили продать долю в своей нефтяной компании, и крупнейшее в истории публичное размещение стартовало. Торговля акциями новой публичной компании пока будет проходить только на местной бирже Tadawul. В самой компании пока затрудняются сказать, когда конкретно пройдет размещение на международных площадках (неопределенно называются 2020-2021 годы), но на бирже Tadawul начало торгов запланировано уже на декабрь текущего года". По информации различных изданий, проспект эмиссии будет представлен уже на текущей неделе, 9 ноября. Вот тогда и станут известны все детали предстоящего IPO, и главным вопросом будет цена размещения акций. По информации Bloomberg, в воскресенье Саудовская Аравия все же согласилась опустить оценку стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco ниже 2 триллионов долларов. Также эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" напомнил, что в сентябре на крупнейшие нефтяные объекты компании была совершена атака дронов, которая на время уполовинила добычу нефти в стране. Этот инцидент стал тревожным сигналом для рынка, напомнив о дополнительных рисках. Однако Саудовская Аравия смогла быстро преодолеть возникшие проблемы и восстановить добычу, что продемонстрировало устойчивость ее инфраструктуры к внешним воздействиям. "Тем не менее, не только произошедшие события, но и растущие ожидания приближающегося мирового кризиса заставляют инвесторов соблюдать осторожность, - заключает Николай Подлевских. - С другой стороны, подобные же ожидания кризиса заставляют организаторов поторопиться с размещением, и рынки теперь уже совсем скоро станут свидетелями интересного и важного события. Саудовская Аравия обещает явить миру рождение публичной компании с рекордной капитализацией. Естественно, что обнародование проспекта эмиссии Saudi Aramco обещает стать визитной карточкой следующей недели".
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