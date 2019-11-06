В случае сохранения позитивного сентимента цены на Brent могут достигнуть $65-65,5 - БКС

В случае сохранения позитивного сентимента цены на Brent могут достигнуть зоны $65-65,5 за баррель на горизонте ближайших недель, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Во вторник котировки ключевых нефтяных "бенчмарков" продолжили укрепление на фоне оптимистичных ожиданий от переговоров между Китаем и США. Снижение напряженности во взаимоотношениях двух крупнейших экономик мира позволяет аналитикам пересмотреть свои прогнозы относительно мирового экономического роста, а вместе с ним и перспектив спроса на нефть, в положительную сторону.

"Фьючерсы на Brent завершили минувшую сессию вблизи отметки $63 за баррель, отмечая усилившуюся активность покупателей. Для нового краткосрочного восходящего тренда характерна небольшая глубина просадок и уверенное обновление локальных максимумов с каждой новой волной роста. В случае сохранения позитивного сентимента цены на Brent могут достигнуть зоны $65-65,5 за баррель на горизонте ближайших недель", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Тем не менее, неопределенность на нефтяных рынках остается на весьма высоком уровне. Несмотря на потепление между США и Китаем, текущие переговоры позволяют рассчитывать скорее на отсрочку, чем на полноценный переход торгового конфликта в русло конструктивных переговоров. Первая фаза торговой сделки включает в себя наименее щепетильные вопросы, по которым достичь компромисса будет несложно. В то же время обсуждение наиболее острых вопросов еще впереди. Кроме того, мировая экономика уже давно демонстрирует замедление и пока не до конца ясно, насколько ослабление торговых войн сможет поддержать ее.

Кроме того, указывает И. Галактионов, позитив со стороны торговых переговоров может быть скомпенсирован за счет симметричного ответа со стороны участников сделки ОПЕК+. На очередной встрече в Вене 5-6 декабря участники сделки планируют обсудить условия ее продления после марта 2020 г. Если ранее представители стран-нефтепроизводителей не исключали более глубокого сокращения добычи, то теперь их политика вполне может смягчиться.

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо во вторник заявил, что он стал более оптимистичен в отношении перспектив рынка нефти в 2020 г., чем в октябре, когда он не исключал возможности более глубокого сокращения добычи странами картеля.

Прогнозы по спросу на текущий 2019 г. в очередной раз были понижены. По результатам пересмотра показателей за первое полугодие специалисты ОПЕК понизили прогноз по спросу на 40 000 б/с - до 0,98 млн б/с. Прогноз по росту спроса в 2020 г. остался на прежнем уровне - 1,08 млн б/с.

Также во вторник ОПЕК опубликовал прогноз, который охватывает среднесрочный (до 2024 г.) и долгосрочный (до 2040 г.) периоды. Картель ожидает мировой спрос на нефть по итогам указанных периодов 104,8 млн б/с и 110, 6 млн б/с соответственно. Среднегодовой рост спроса до 2024 г. был снижен до 1 млн б/с с прогнозируемых ранее 1,1 млн б/с.

В среду с утра нефтяные котировки снижаются, отыгрывая опубликованную ночью статистику по запасам нефти в США от API. За неделю запасы нефти в США выросли на 4,3 млн баррелей (до 440,5 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 1,5 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1,3 млн баррелей.

Запасы бензина упали на 4,2 млн баррелей (прогноз -1,8 млн), запасы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей (прогноз -949 000). Импорт нефти за неделю снизился на 93 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,7 млн б/с.

С утра котировки нефти марки Brent снижаются на 0,6% к уровням закрытия предыдущего дня, отыгрывая негативную статистику API. Вечером будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA) (в 18:30 мск), которые считаются более достоверными, чем API, и будут внимательно отслеживаться участниками рынка, отмечает аналитик "БКС Брокер".