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01 ноября 2019 года 18:55
Рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения ставки по федеральным фондам ФРС США не раньше 2024 г. - "ВТБ Капитал"
Рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения ставки по федеральным фондам ФРС США не раньше 2024 г. , говорится в обзоре "ВТБ Капитала". На завершившемся в эту среду заседании Комитет ФРС по операциям на открытом рынке снизил ставку по федеральным фондам на 25 бп, сместив ее целевой диапазон до 1,50–1,75%. В результате третьего по счету снижения, которое было в полной мере дисконтировано рынком, с начала года ставка опустилась в общей сложности на 75 бп. "Участники рынка расценивают нынешний шаг как завершение заявленной регулятором промежуточной корректировки денежно-кредитной политики и разделяют позицию ФРС, также не видя необходимости в дальнейшем снижении ставки в текущем году (в данный момент рынки дисконтируют всего одно снижение ставки до конца 2020 г.)", - отмечает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. Второй вывод, который, по мнению эксперта "ВТБ Капитала", можно сделать из комментариев ФРС США, заключается в том, что вопрос о повышении ключевой ставки будет рассматриваться только после того, как возобновится рост инфляции. Рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения ставки по федеральным фондам не раньше 2024 г. Между тем опубликованный на этой неделе индекс PCE, на который ФРС ориентируется в качестве основного индикатора инфляции в США, снизился с 1,8% до 1,7%.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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