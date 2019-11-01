.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Российский рынок акций продолжит рост на следующей неделе - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 ноября 2019 года 18:43
Российский рынок акций продолжит рост на следующей неделе - Промсвязьбанк
Несмотря на негативное начало недели, к ее окончанию российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы и закрепиться под ними, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Эксперт отмечает, что ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи в текущий момент выступает уровень 2840 пунктов. При этом ближайший среднесрочный тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, проходит в районе 2730 пунктов. В сложившихся обстоятельствах, по мнению Богдана Зварича, можно говорить о сохранении позитивной технической картины на нашем рынке и возможности для продолжения роста. "В пятницу российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на улучшении внешнего фона, - комментирует аналитик Промсвязьбанка. - Так, на хороших данных по рынку труда США, индексы Dow Jones и S&P500 в ходе первых часов торгов прибавили чуть менее 1%. В Европе к вечеру основные индексы подтягивались в пределах 0,9%. Также покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил боеле 1%, торгуясь выше 60,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись выше 2920 пунктов. Лидерами торгов выступили Сургутнефтегаз и ТГК-1, прибавившие 5,8% и 2,3% соответственно. Хуже рынка торговались акции Аэрофлота и "префы" Транснефти, потерявшие более 2%".
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
.
01 ноября 2019 года 18:55
Рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения ставки по федеральным фондам ФРС США не раньше 2024 г. - "ВТБ Капитал"
Рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения ставки по федеральным фондам ФРС США не раньше 2024 г. , говорится в обзоре "ВТБ Капитала". На завершившемся в эту среду заседании Комитет ФРС по операциям на открытом рынке снизил ставку по федеральным фондам на 25 бп, сместив ее целевой... читать дальше
.01 ноября 2019 года 18:07
Нефтяные цены начинают ноябрь на некотором расстоянии от среднесрочных и краткосрочных сопротивлений (56,70 долл для WTI и 61,90 долл для Brent), которые им не удалось преодолеть в октябре, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, у нефтяного рынка... читать дальше
.01 ноября 2019 года 17:11
Аналитики PremEx сохраняют прогноз в отношении цен на нефть в диапазоне $59,50-62,50 на предстоящую неделю, отмечается в обзоре компании. Сырьевой рынок обращает пристальное внимание к переговорам между США и Китаем - чем больше стабильности в геополитике, тем меньше волатильности Brent. По данным... читать дальше
.01 ноября 2019 года 15:11
Brent прибавляет 0,4% (вблизи отметки $59,7). В четверг закончил торговаться ближайший фьючерсный контракт на Brent, и теперь им стал январский, который стоил приблизительно на $0,7 ниже декабрьского. Рынок нефти остается под воздействием серьезной угрозы дисбаланса из-за негативных факторов как... читать дальше
.01 ноября 2019 года 13:29
Предварительные оценки роста ВВП в еврозоне оказались немного выше ожиданий, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Так, экономика выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как прогнозы указывали на рост на уровне 0,1%. Подробный... читать дальше
.01 ноября 2019 года 11:45
Сохранение напряженности в торговых отношениях США и Китая оказывает давление на нефть - "Нордеа Банк"
В четверг в СМИ появились сообщения о том, что Китай сомневается в достижении фундаментантального торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". На этом фоне, несмотря на весьма вероятное подписание первого этапа торговой сделки, опасения того,... читать дальше
.01 ноября 2019 года 10:35
Цены на нефть останутся в диапазоне 58-61 долл./барр.в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Нефть продолжает оставаться под давлением, хотя статистика по PMI в частном промсекторе КНР от Caixin несколько сглаживает негативный сантимент:... читать дальше
.01 ноября 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу, исключением является Япония. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.31 октября 2019 года 16:41
Рост экономики США кажется более устойчивым, чем думали многие, отмечается в комментарии Julius Baer. Неопределенность, связанная с внешнеторговым конфликтом, и слабая промышленная активность в мире ухудшили ситуацию в сфере деловых инвестиций, но частное потребление осталось на высоком уровне, а... читать дальше
.31 октября 2019 года 11:01
В условиях замедления глобальной экономики цены на нефть не смогут закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Отраслевая статистика в очередной раз не позволила нефтяным котировкам продемонстрировать сильную динамику, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "В условиях замедления глобальной экономики вряд ли цены на нефть смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl в долгосрочной перспективе", -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.