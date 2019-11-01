Цены на нефть останутся в диапазоне $59,50-62,50 за баррель Brent на следующей неделе - PremEx

Аналитики PremEx сохраняют прогноз в отношении цен на нефть в диапазоне $59,50-62,50 на предстоящую неделю, отмечается в обзоре компании. Сырьевой рынок обращает пристальное внимание к переговорам между США и Китаем - чем больше стабильности в геополитике, тем меньше волатильности Brent. По данным EIA запасы нефти в США, показали рост на 5,702 млн барр. (прогноз +0,494 млн барр.). Новости, поступающие из Центробанков, поддерживают существующий комфортный уровень цен на сырье, отмечают аналитики PremEx.