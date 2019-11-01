Ожидается умеренное ослабление российской валюты - БКС

На этой неделе ожидания в отношении действий ФРС оправдались, большинство рынков завершает неделю в нейтральной зоне. В полной мере сохраняется взгляд на курс рубля и ожидается умеренное ослабление российской валюты, говорится в комментарии "БКС Премьер".

"В данный момент шоковые угрозы текущей экономической конъюнктуре США, на наш взгляд, отсутствуют. Сегодняшние данные о количестве новых рабочих мест вне сельхозсектора показали умеренный рост на 128 тыс. Заметим, что данные за сентябрь также были значительно пересмотрены вверх - с 136 тыс. до 180 тыс. В этой связи октябрьская статистка позволяет говорить о продолжении замедления темпов создания новых рабочих мест, но не преподносит существенно негативных сюрпризов. В результате мы ждем, что в декабре ФРС воздержится от изменений ставки. Тем не менее, мы также считаем, что пауза в монетарном смягчении не будет носить долгосрочный характер. На наш взгляд, основными для рынков остаются ожидания того, что мировые центробанки остаются в цикле снижения ключевых ставок", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Для российского регулятора данные итоги заседания ФРС фактически оставляют весь набор возможностей по снижению уровня ключевой ставки. В данный момент Антон Покатович оценивает вероятность снижения ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании на 25 б.п. в 30%. Если инфляция продолжит более активное замедление до уровней, близких к 3,3% в конце года, есть вероятность декабрьского снижения ключевой ставки возрастет до уровней выше 50%.

Текущие ожидания по действиям российского Центробанка во многом уже заложены в котировки долгового рынка. Еще один виток роста на долговом рынке РФ видится вероятным в том случае, если декабрьское снижение ставки, а также реализация дополнительных шагов по снижению ставки в первом полугодии 2020 года станут для участников рынка базовым сценарием.

"Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что в ноябрьской перспективе "ажиотажная" поддержка рубля со стороны роста долгового рынка ослабнет. Сезонная склонность к ослаблению в свою очередь продолжит наращивать уровень давления на рублевый курс. В результате в ноябре мы ожидаем возвращения рубля в диапазон 64,5-65,7. В краткосрочной перспективе следующей недели ожидаем рубль в диапазоне 63,8-64,3 за доллар. Умеренная поддержка рубля может исходить со стороны нейтрального новостного фона по ходу продвижения США и Китая к моменту подписания "Фазы-1" торговой сделки", - резюмирует специалист "БКС Премьер".