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01 ноября 2019 года 16:07
Индекс Мосбиржи может закрыться выше 2900 пунктов - "Открытие Брокер"
Российский фондовый рынок имеет все шансы закрыть неделю выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций начал день неуверенно, но затем последовал вслед за Европой, где инвесторы выкупали позитивную статистику из Китая. Ещё накануне официальный PMI показал снижение производственной активности шестой месяц подряд. Однако индекс PMI от Caixin, который в большей степени учитывает малый и средний бизнес, указал на улучшение ситуации. Соответственно, "аппетит" к риску немного восстановился. Активность заметно снизилась по сравнению с предыдущими днями, к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 29 млрд рублей. "Российский фондовый рынок имеет все шансы закрыть неделю выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Этому способствуют нефть выше $60 за баррель Brent, а также общий позитив по рублю, который оказался одной из самых сильных валют с начала года. На вечер ещё остаётся статистика по производственной активности в США и отчёт по буровой активности, а также ряд выступлений представителей ФРС", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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