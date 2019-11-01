Рубль может провести ноябрь в диапазоне 63,55-65,50 за доллар - ГК "ФИНАМ"

В этом месяце на первый план могут выйти риски, связанные со сменой настроений глобальных инвесторов, в частности, из-за затягивания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также снижения котировок нефти Brent ниже $60 на фоне продолжающихся опасений игроков в отношении будущего спроса. В связи с этим, указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов, российская валюта может провести ноябрь в диапазоне 63,55-65,50 по отношению к американскому доллару.