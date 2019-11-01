Российский рынок акций даже в условиях сохраняющейся волатильности на мировых площадках выглядит уверенно - УК "Райффайзен Капитал"

В первый день ноября российский фондовый рынок незначительно подрастает, поддерживаемый не только внешним, преобладающим на остальных мировых площадках, сдержано-оптимистичным настроем, но и ралли в отдельных бумагах, отмечается в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,4%, а РТС - даже 0,5% благодаря укреплению курса рубля на 0,2%. Азиатские индексы, за исключением Японии, завершили день в плюсе, европейские площадки тоже торгуются на "зеленой" территории.

"Российский рынок даже в условиях сохраняющейся волатильности на мировых площадках продолжает выглядеть довольно уверенно, - комментирует София Кирсанова. - По данным EPFR, прошлая неделя принесла первые притоки в фонды, ориентированные на отечественные акции, за последние полтора месяца. Несмотря на коррекцию в наиболее цикличных бумагах металлургов, остальные в основном показывают рост: среди них как нецикличные (потребительский, телекоммуникационный и финансовый), так и нефтегазовый сектор - благодаря росту в отдельных бумагах, подкрепленному либо слухами, либо корпоративными новостями. Например, снова растет Сургутнефтегаз обычка (+4,5%), Роснефть (+1,6%) и Лукойл (+1,2%)".

Позитив от более сильного индекса деловой активности в промышленности Caixin (51,7 в октябре вместо консенсуса 51 и сентябрьского значения 51,4) немного сгладил негативный эффект от вчерашних комментариев китайских представителей о неясности перспектив торгового соглашения, что позволило рынкам вернуться к росту. "Судя по всему, инвесторы по-прежнему не видят угроз для отмены промежуточной сделки, даже несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили и высказывания Пекина о том, что идти на существенные уступки Вашингтону он не собирается, и настроены расти. Поэтому инвесторы подхватывают любые позитивные новости и данные для продолжения положительного тренда", - отмечает София Кирсанова.

Тот же индекс Caixin, по мнению эксперта УК, вряд ли может однозначно указать на улучшение ситуации в промышленности Китая, поскольку динамика этого показателя сильно расходится с официальным индексом PMI. Так, индекс Caixin поднялся выше 50 пунктов еще в июле текущего года и продолжает расти, в то время как официальный PMI, напротив, ушел ниже 50 еще в мае, где и находится до сих пор без признаков заметного роста.