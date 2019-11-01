В пятницу рубль останется вблизи отметки 64 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, после ослабления на 0,5% к доллару США в четверг, в пятницу торгуется вблизи 64 руб./$ и останется у данной отметки в течение дня, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Фактором для ухода курса с текущих уровней может стать публикация данных по рынку труда в США в пятницу вечером, полагают эксперты банка.

"Если данные будут соответствовать предварительным оценкам от ADP, рыночные ожидания относительно ДКП ФРС могут стать более жесткими, что приведет к снижению аппетита инвесторов к рисковым активам, но на курсе рубля это проявится только при открытии рынков в понедельник утром", - прогнозируют аналитики банка.