Накануне продолжительных выходных инвесторы будут фиксировать прибыль, но останутся в защитных активах - Альфа-банк

Поскольку российский рынок акций в понедельник будет закрыт по случаю национального праздника, инвесторы будут фиксировать прибыль накануне продолжительных выходных, говорится в обзоре Альфа-банка. "В любом случае мы ожидаем, что инвесторы останутся в защитных активах", - отмечает аналитик инвестбанка Джон Волш.

Российский рынок акций в пятницу может следовать динамике азиатских бирж, на которых воцарился осторожный оптимизм на фоне более сильной в сравнении с прогнозами статистики по обрабатывающей промышленности Китая, полагает Джон Волш. Однако риски сохраняются, в том числе риск еще одного срыва торговых переговоров между Китаем и США и опасения по поводу того, что ФРС на некоторое время взяла паузу в смягчении своей политики.