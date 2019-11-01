В краткосрочной перспективе пока нет поводов для продолжения ралли в сегменте рублевых госбумаг - Уралсиб

В краткосрочной перспективе пока нет поводов для продолжения ралли в сегменте рублевых госбумаг, наоборот, желание зафиксировать прибыль выглядит сейчас вполне естественным, сообщается в обзоре Уралсиба.

В ОФЗ в четверг второй день подряд преобладали продажи, в которых активно участвовали нерезиденты. Биржевой оборот был менее 30 млрд руб., большая его часть вновь пришлась на отрезок кривой в пять–семь лет, а также 14 плюс. Самые высокие обороты (более 4 млрд руб. в каждом) были зафиксированы в ОФЗ 26221 с погашением в 2033 г. и ОФЗ 26225, погашаемых в 2034 г., последний выпуск продемонстрировал рост доходности на 5 б.п. - до 6,72% годовых.

В целом же кривая за день поднялась в среднем на 2–5 б.п.

"По нашему мнению, в краткосрочной перспективе пока нет поводов для продолжения ралли в сегменте рублевых госбумаг, наоборот, желание зафиксировать прибыль выглядит сейчас вполне естественным. Следующее заседание ЦБ состоится только в декабре. Пока прогноз о том, что ставка будет снижена на 25 б.п., выглядит как базовый сценарий. Огромное значение для рынка будет иметь направление денежно-кредитной политики в начале следующего года, когда, согласно нашим оценкам, инфляция может упасть ниже 3%", - отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.