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Главная / Аналитикам / Аналитика / CFO НОВАТЭКа почтил память аналитика Олега Максимова
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01 ноября 2019 года 11:50
CFO НОВАТЭКа почтил память аналитика Олега Максимова
Главный финансовый директор "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) Марк Джетвей в ходе телефонной конференции для инвесторов в четверг почтил память скоропостижно скончавшегося аналитика Олега Максимова. "Я хочу завершить этот звонок личным моментом. Многие из вас имели честь работать с Олегом Максимовым, который много лет выступал в качестве аналитика по нефти и газу в "Тройке Диалог" и Сбербанке (MOEX: SBER). Олег был одним из ведущих аналитиков по нефти и газу в России и в мире. Он начал заниматься анализом операций "НОВАТЭКа" еще до IPO компании и продолжил эту работу в Oppenheimer Funds в Нью-Йорке, где он занимался инвестициями в добывающие компании", - сказал спикер. "Олег был настоящим профессионалом в полном смысле этого слова. Его аналитика была проницательной, информативной и убедительной. Все, кого я встречал в инвестиционном сообществе, были знакомыми с его отчетами по "НОВАТЭКу". Он обладал глубоким пониманием истинной ценности нашего бизнеса", - признал Джетвей. "На протяжении более восьми лет мы с ним общались практически каждый день, и я считал его хорошим другом и заслуживающим доверия и уважения коллегой, с которым можно обсудить глобальные вопросы в газовой сфере. Олега внезапно не стало за несколько дней до того, как мы приняли окончательное инвестиционное решение по проекту "Арктик СПГ 2". Мы активно обсуждали с ним это событие и его значение для "НОВАТЭКа", но подтвердить это важное решение я смог только во время траурной речи на его похоронах в Нью-Йорке. Я хотел бы посвятить сегодняшнюю телефонную конференцию памяти Олега", - заключил CFO "НОВАТЭКа". Олег Максимов скончался 26 августа в Нью-Йорке.
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