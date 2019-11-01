Сохранение напряженности в торговых отношениях США и Китая оказывает давление на нефть - "Нордеа Банк"

В четверг в СМИ появились сообщения о том, что Китай сомневается в достижении фундаментантального торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". На этом фоне, несмотря на весьма вероятное подписание первого этапа торговой сделки, опасения того, что торговые отношения между США и КНР останутся напряженными, оказывают давление на весь блок рисковых активов и нефть.

"Мы отмечали, что в условиях замедления мировой экономики нефтяные котировки не смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl. Неопределенность по торговой войне выступает еще одним аргументом в пользу именно такого сценария. Напомним, мы уже неоднократно отмечали, что отношения между США и Китаем вряд ли значимо изменятся в ближайшем будущем, а значит тема торговых переговоров не сможет стать устойчивым позитивным фактором для рисковых активов в долгосрочной перспективе", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".