Ноябрь - один из самых неудачных месяцев для рубля - "Нордеа Банк"

С точки зрения сезонности, ноябрь является одним из самых неудачных месяцев для рубля (с 2005 года в 57% случаев рубль в ноябре слабел в паре с долларом, укреплялся в 14% случае и демонстрировал нейтральную динамику в остальных случаях), сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

В пятницу ключевыми событиями для рубля станут публикации макроэкономических данных по США (по рынку труда в 15:30 мск и по индексу ISM в 17:00 мск). Статистика выступает умеренным риск фактором для рубля. В случае слабой статистики на рынке могут вновь появиться опасения о замедлении американской экономики, что может спровоцировать ухудшение "аппетита" к риску. Сильная статистика может укрепить доллар, что также может оказать умеренное давление на валюты развивающихся стран в паре с американской валютой, отмечают аналитики "Нордеа Банка".