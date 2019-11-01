USD/RUB может остаться в диапазоне 64-64,3 в краткосрочной перспективе - Росбанк

В пятницу внимание будет приковано к отчету по рынку труда США за октябрь, что может стать новым триггером для усиления ожиданий мягкой политики ФРС. На этом фоне к концу дня доллар имеет шансы ослабить позиции, что поддержит позиции пары USD/RUB в диапазоне 64-64,3 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Росбанка.