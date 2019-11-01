Цены на нефть останутся в диапазоне 58-61 долл./барр.в ближайшей перспективе - Промсвязьбанк

Цены на нефть останутся в диапазоне 58-61 долл./барр.в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

"Нефть продолжает оставаться под давлением, хотя статистика по PMI в частном промсекторе КНР от Caixin несколько сглаживает негативный сантимент: показатель растет 3 месяц подряд, идя вразрез с данными офиц. PMI, где фиксируется спад на протяжении 6 месяцев, - отмечает эксперт. - Неясность в отношении заключения промежуточного соглашения по торговле между США и КНР остается ключевым негативным фактором для нефти".