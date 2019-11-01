Фондовые индексы остаются в зонах краткосрочной перекупленности - ИК "Велес Капитал"

Следующими поддержками для индексов Мосбиржи и РТС выступают отметки 2880 и 1410 пунктов соответственно. Индексы остаются в зонах краткосрочной перекупленности, что создает опасность возвращения к снижению, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, но в пятницу утром рынок РФ, вероятно, последует за общемировыми благоприятными настроениями.