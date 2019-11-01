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01 ноября 2019 года 10:02
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре вырос до 47,2, оставшись ниже критической отметки - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2019 года вырос до 47,2 пункта с 46,3 пункта в сентябре, оставшись ниже критической отметки, согласно исследованию IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Октябрь стал пятым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ. При этом общие темпы сокращения в октябре были вторыми максимальными с мая 2009 года. Компании обрабатывающих отраслей России зафиксировали дальнейшее снижение объемов производства в октябре. Хотя темпы сокращения замедлились по сравнению с недавним сентябрьским рекордом, в целом они были устойчивыми и одними из самых быстрых за три с половиной года. Спад производства был обусловлен снижением клиентского спроса и устойчивым уменьшением новых заказов. При этом новые экспортные заказы сокращались в октябре максимальными более чем за десять лет темпами. Участники исследования сообщали, что спад был вызван сложными условиями внешнего спроса. В свою очередь нежелание покупателей размещать новые заказы привело падению продаж пятый месяц подряд. Несмотря на снижение продаж, производители сохранили сильный оптимизм в отношении объемов производства в течение ближайших 12 месяцев, при этом уровень позитивных настроений повысился с сентября. Компании объясняли это разработками новых продуктов и планируемыми инвестициями в новое оборудование. Между тем оптимизм не привел к увеличению занятости в обрабатывающих секторах РФ. Снижение производственных потребностей после продолжительного падения новых заказов привело сокращению числа рабочих мест в октябре третий месяц подряд. Кроме того, компании сообщили о резком падении объемов незавершенных заказов. Как показал октябрьский опрос, цены на сырье продолжали расти исторически низкими темпами. И хотя некоторые участники исследования сообщали об увеличении цен поставщиков и расходов на энергоносители, темпы роста были значительно ниже тех, которые наблюдались в начале года. Слабый спрос и усилия, направленные на сохранение конкурентоспособности, привели к лишь незначительному повышению отпускных цен. Закупочная активность в обрабатывающих секторах РФ в октябре продолжила снижаться, так как компании использовали существующие запасы. Остатки готовой продукции также сократились на фоне падения покупательского спроса и планового уменьшения запасов.
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