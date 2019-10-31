Рынок акций может "свалиться" в небольшую коррекцию - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций может "свалиться" в небольшую коррекцию, спровоцировать которую могут снижение котировок нефти и фиксация прибыли роста последних недель, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рынок акций стартовал в четверг позитивно, реагируя на дальнейшее смягчение политики ФРС и заверение Китая о положительном ходе торговых переговоров. Однако рост на этих идеях продолжается довольно долго и уже чувствуется утомление инвесторов, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соответственно, к середине дня силы покупателей иссякли.

Активность была выше, чем в предыдущие дни. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" приблизился к 38 млрд рублей. Впрочем, слабое продвижение вперёд и значительные объёмы говорят о том, что желающих развернуть рынок в обратную сторону становится больше.

"Российский рынок акций рискует "свалиться" в небольшую коррекцию на фоне ослабления внешнего оптимизма. Спровоцировать её могут снижение котировок нефти и фиксация прибыли роста последних недель", - отмечает Андрей Кочетков.