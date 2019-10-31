Ухудшение мировых настроений создает риски ускорения фиксации прибыли на российском рынке акций - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга в очередной раз зафиксировали новые пики: 2936 пунктов (исторический максимум) и 1451 пункт (максимум с декабря 2013 года) соответственно. Ухудшение мировых настроений в течение дня при этом создает риски ускорения фиксации прибыли в том числе на российском рынке акций, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.