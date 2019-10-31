Альфа-банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2020 г. до 1,4%, но оставил его ниже консенсуса

Альфа-банк повысил прогноз роста российского ВВП в 2020 году с 1% до 1,4%, но оставил его ниже консенсуса, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой.

В нем отмечается, что повышение прогноза не должно вводить в заблуждение - в 2020 году экономический рост в странах, сопоставимых с РФ по ВВП на душу населения, по прогнозам, составит в среднем 3%, оставляя Россию с задачей ускорения темпов роста.

Экономист опасается, что годовой рост розничного кредитования, который, как ожидает Орлова, замедлится в 2020 году до 10%, вызовет замедление роста потребления, а восстановление инвестиций не сможет полностью заменить этот драйвер.

"Усиление зависимости российской экономики от Китая - еще один фактор, заслуживающий внимания на фоне торговых войн", - отметила она.

Прогноз роста ВВП РФ в 2019 от экономиста Альфа-банка составляет 1,1%.