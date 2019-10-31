ITI Capital рекомендует покупать акции Яндекса и Mail Ru на текущих уровнях и считает дисконт к аналогам выше 15% чрезмерным, т.к. не ожидает разрушения целостности бизнеса компаний, сообщается в комментарии аналитиков компании. Оценка экспертов ITI Capital предполагает потенциал роста акций Яндекса до конца 2020 г., на 32,3%, до $45/АДР, и 27,7% - для Mail ru, до $27/ГДР.

"В настоящий момент мы отдаем предпочтение акциям Mail ru в силу большей определенности в отношении акционерной структуры и позитивной динамики финансовых показателей компании, - отмечают аналитики ITI Capital. - Последние превзошли ожидания рынка в 3К19 и отражают успешность трансформации, через которую компания прошла в течение последнего года. Данный тренд должен продолжиться в 4К19 и 2020 г.".

Ключевое значение для акций Яндекса, по мнению экспертов, будет иметь финальная редакция закона об ограничении иностранного владения российскими IT-компаниями, очередное обсуждение которого состоится в течение ближайшего месяца. "Это может добавить волатильности акциям компании, и поэтому мы рекомендуем смотреть на горизонт инвестиций в акции Яндекса около полугода-года. В целом, принятие закона в том или ином виде и вхождение госкомпаний/банков в капитал Яндекса, на наш взгляд, неизбежно, и является лишь вопросом времени. Смена акционеров не должна разрушить Яндекс, сохранив его привлекательность в долгосрочной перспективе", - заключают аналитики ITI Capital.