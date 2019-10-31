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31 октября 2019 года 12:44
ITI Capital обновил инвестидею и повысил прогнозную стоимость ГДР компании Petropavlovsk
ITI Capital пересмотрел горизонт инвестиций по инвестидее от 11 сентября для ГДР Petropavlovsk с конца 2019 г. на конец 2020 г. и повысил прогнозную стоимость ГДР компании с 0,12 фунта стерлингов на конец 2019 г. до 0,16 фунта стерлингов на конец 2020 г. "Наша новая прогнозная цена предполагает 63%-ную премию к текущей рыночной цене в горизонте года", - указывает старший инвестиционный стратег ITI Capital Анна Куприянова. ГДР: +63% до конца 2020 г. Дата пересмотра: 30.10.2019 Цена пересмотра: 0,099 фунта стерлингов Целевой уровень ГДР: 0,16 фунта стерлингов до конца 2020 г. В обзоре ITI Capital указывается, что в последнее время компания подверглась трансформации, закончив масштабную программу капитальных вложений и ввода новых мощностей, что положительно сказалось на объеме ее производства и продаж (за счет увеличения переработки сторонней руды и повышения производственной маржи), способствует увеличению выручки и снижению затрат, уменьшению долговой нагрузки. Кроме того, Petropavlovsk - одно из пяти крупнейших золотодобывающих предприятий в России, и всецело выигрывает от растущих цен на рынке золота наряду с другими золотодобывающими производителями. Более подробно об этом мы писали в нашем обзоре от 11 сентября. "Мы также хотели бы обратить внимание на тот факт, что в последнее время два крупных акционера вошли в капитал компании (Fortiana Holdings, принадлежащая Владиславу Свиблову, приобрела 4,6% и Prosperity fund - 3%), что свидетельствует об их уверенности в перспективах среднесрочного развития компании. Основным препятствием для роста акционерной стоимости Petropavlovsk, на наш взгляд, является низкая ликвидность ее акций", - обращает внимание Анна Куприянова.
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Компании упоминаемые в новости: ФосАгро
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