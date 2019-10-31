Ренессанс Капитал поднял оценку GDR НЛМК на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с $20,8 до $21,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, аналитики пересмотрели модель оценки НЛМК, повысив краткосрочный прогноз по прибыли с учетом ожидаемого роста объемов продаж компании и опубликованных финансовых показателей за третий квартал 2019 года.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $23,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,99 за штуку.